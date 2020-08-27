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В Черновцах решили восстановить обучение 1 сентября, фото: «Твоє Місто»
В «красных» Черновцах откроют школы 1 сентябряhttps://racurs.ua/n143044-v-krasnyh-chernovcah-otkrout-shkoly-1-sentyabrya.htmlРакурс
Черновцы сейчас находятся «красной» карантинной зоне из-за ситуации с коронавирусом, которая предусматривает закрытие учебных заведений.
Однако, несмотря на это, обучение в школах в городе планируют возобновить с 1 сентября. Соответствующее решение принял Черновицкий городской совет, сообщает агентство «Укринформ».
Также горсовет решил с сегодняшнего дня, 27 августа, возобновить работу в городе детских садов, которые заработают в соответствии с разработанным графиком.
Отмечается, что были разработаны модели и формы организации учебно процесса. Администрации школ выбирали ту или иную модель, в зависимости от количества учащихся. Среди них:
- пять школ выбрали очную форму обучения;
- лицей № 1 избрал дистанционную форму обучения из-за незавершенного ремонта;
- 28 школ избрали очную форму с использованием технологий дистанционного обучения.
Перерывы в школах Черновцов увеличат для проветривания классов — малые перерывы будут не менее 15 минут, большие — по полчаса.
Родителям, которые не захотят отправлять детей в школу, для организации для них заочного или дистанционного обучения нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в администрации учебных заведений.
Напомним, эпидемия коронавируса установила новый рекорд в Украине.
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