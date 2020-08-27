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В Черновцах решили восстановить обучение 1 сентября, фото: «Твоє Місто»

В «красных» Черновцах откроют школы 1 сентября

27 авг 2020, 15:25
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Черновцы сейчас находятся «красной» карантинной зоне из-за ситуации с коронавирусом, которая предусматривает закрытие учебных заведений.

Однако, несмотря на это, обучение в школах в городе планируют возобновить с 1 сентября. Соответствующее решение принял Черновицкий городской совет, сообщает агентство «Укринформ».

Также горсовет решил с сегодняшнего дня, 27 августа, возобновить работу в городе детских садов, которые заработают в соответствии с разработанным графиком.

Отмечается, что были разработаны модели и формы организации учебно процесса. Администрации школ выбирали ту или иную модель, в зависимости от количества учащихся. Среди них:

  • пять школ выбрали очную форму обучения;
  • лицей № 1 избрал дистанционную форму обучения из-за незавершенного ремонта;
  • 28 школ избрали очную форму с использованием технологий дистанционного обучения.

Перерывы в школах Черновцов увеличат для проветривания классов — малые перерывы будут не менее 15 минут, большие — по полчаса.


Родителям, которые не захотят отправлять детей в школу, для организации для них заочного или дистанционного обучения нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в администрации учебных заведений.

Напомним, эпидемия коронавируса установила новый рекорд в Украине.


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