Коронавирус в Украине установил новый рекорд — количество умерших за сутки резко возросло (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143018-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-obnarujili-1-tys-974-novyh-sluchaev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 тыс. 974 новых случаев COVID-19.
От болезни умерли 49 человек, а побороть коронавирус сумели 763 пациента. Всего вчера зафиксировали 2 тыс. 164 подозрений на заражение. Об этом 27 августа сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились уже 112 тыс. 59 человек, а умерли от коронавирусной инфекции 2 тыс. 403 человек. Побороли болезнь уже 54 тыс. 217 пациентов. По состоянию на сегодняшнее утро болеют 55 тыс. 439 человек.
Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:
- г. Киев — 220 новых инфицированных;
- Харьковская область — 218 зараженных;
- Львовская область — 203 случаев;
- Одесская область—185 новых больных;
- Ивано-Франковская область — 164 зараженных.
Меньше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в Кировоградской области — девять случаев и в Полтавской области — 11 зараженных.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус Sars-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может отключать важную часть человеческой иммунной системы.