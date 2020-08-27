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Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

Коронавирус в Украине установил новый рекорд — количество умерших за сутки резко возросло (ИНФОГРАФИКА)

27 авг 2020, 09:22
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Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 тыс. 974 новых случаев COVID-19.

От болезни умерли 49 человек, а побороть коронавирус сумели 763 пациента. Всего вчера зафиксировали 2 тыс. 164 подозрений на заражение. Об этом 27 августа сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились уже 112 тыс. 59 человек, а умерли от коронавирусной инфекции 2 тыс. 403 человек. Побороли болезнь уже 54 тыс. 217 пациентов. По состоянию на сегодняшнее утро болеют 55 тыс. 439 человек.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:


  • г. Киев — 220 новых инфицированных;
  • Харьковская область — 218 зараженных;
  • Львовская область — 203 случаев;
  • Одесская область—185 новых больных;
  • Ивано-Франковская область — 164 зараженных.

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Меньше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в Кировоградской области — девять случаев и в Полтавской области — 11 зараженных.

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус Sars-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может отключать важную часть человеческой иммунной системы.

Источник: Ракурс


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