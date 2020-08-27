Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143018-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-obnarujili-1-tys-974-novyh-sluchaev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 тыс. 974 новых случаев COVID-19.

От болезни умерли 49 человек, а побороть коронавирус сумели 763 пациента. Всего вчера зафиксировали 2 тыс. 164 подозрений на заражение. Об этом 27 августа сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились уже 112 тыс. 59 человек, а умерли от коронавирусной инфекции 2 тыс. 403 человек. Побороли болезнь уже 54 тыс. 217 пациентов. По состоянию на сегодняшнее утро болеют 55 тыс. 439 человек.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:

г. Киев — 220 новых инфицированных;

Харьковская область — 218 зараженных;

Львовская область — 203 случаев;

Одесская область—185 новых больных;

Ивано-Франковская область — 164 зараженных.





Меньше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в Кировоградской области — девять случаев и в Полтавской области — 11 зараженных.





Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус Sars-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может отключать важную часть человеческой иммунной системы.