Трамп отправил ФБР и Нацгвардию для подавления протестов

Протесты в США, направленные против полиции, снова вспыхнули в Штате Висконсин, городе Кеноша. Полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку во время задержания, что вызвало массовое возмущение в обществе.

Президент США Дональд Трамп приказал отправить в эпицентр протестов бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщил сам президент на своей странице в Twitter.

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!