Трамп отправил ФБР и Нацгвардию для подавления протестов

Протесты в США. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/n143017-tramp-otpravil-fbr-i-nacgvardiu-dlya-pridusheniya-protestov.html

Ракурс

Протесты в США, направленные против полиции, снова вспыхнули в Штате Висконсин, городе Кеноша. Полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку во время задержания, что вызвало массовое возмущение в обществе.

Президент США Дональд Трамп приказал отправить в эпицентр протестов бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщил сам президент на своей странице в Twitter.

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Он заявил, что силовики должны восстановить закон и порядок в городе, и власти не потерпят еще одной вспышки мародерства, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах. Трамп добавил, что уже связался с губернатором штата и тот согласился принять федеральную помощь.

Отмечается, что для подавления беспорядков отправят тысячу бойцов Нацгвардии, а также более 200 сотрудников ФБР.

Протесты в штате Висконсин начались после стрельбы полицейского по афроамериканцу. Тот выжил, но находится в тяжелом состоянии в больнице. Сообщается, что в него стреляли на глазах у трех детей Блейка.

Напомним, ранее мы сообщали, что в последние месяцы в США проходят протесты против расизма и полицейского насилия. Они начались после того, как в Миннеаполисе в конце мая во время задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Во время протестов в Сиэтле (штат Вашингтон) мужчина въехал в толпу, после чего вышел из машины и начал расстреливать протестующих.