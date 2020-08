Трамп відправив ФБР і Національну гвардію для придушення протестів

Протести у США, спрямовані проти поліції, знову спалахнули в штаті Вісконсин, місті Кеноша. Поліцейські стріляли в афроамериканця Джейкоба Блейка під час затримання, що викликало масове обурення в суспільстві.

Президент США Дональд Трамп наказав відправити в епіцентр протестів бійців Національної гвардії. Про це повідомив президент США у своєму Twitter.

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!