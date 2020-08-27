Трамп відправив ФБР і Національну гвардію для придушення протестів

Протести у США. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/ua/n143017-tramp-vidpravyv-fbr-i-nacionalnu-gvardiu-dlya-prydushennya-protestiv.html

Ракурс

Протести у США, спрямовані проти поліції, знову спалахнули в штаті Вісконсин, місті Кеноша. Поліцейські стріляли в афроамериканця Джейкоба Блейка під час затримання, що викликало масове обурення в суспільстві.

Президент США Дональд Трамп наказав відправити в епіцентр протестів бійців Національної гвардії. Про це повідомив президент США у своєму Twitter.

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Він заявив, що силовики повинні відновити закон і порядок в місті, а влада не потерпить ще одного спалаху мародерства, підпалів, насильства і беззаконня на американських вулицях. Трамп додав, що вже зв’язався з губернатором штату, і той погодився прийняти федеральну допомогу.

Зазначається, що для придушення заворушень відправлять тисячу бійців Нацгвардії, а також понад 200 співробітників ФБР.

Протести в штаті Вісконсині почалися після стрілянини поліцейського по афроамериканцю. Той вижив, але перебуває у важкому стані в лікарні. Повідомляється, що в нього стріляли на очах у трьох дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в останні місяці в США проходять протести проти расизму і поліцейського насильства. Вони почалися після того, як в Міннеаполісі в кінці травня під час затримання поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд.

Під час протестів в Сіетлі (штат Вашингтон) чоловік в’їхав у натовп, після чого вийшов з машини і почав розстрілювати протестувальників.