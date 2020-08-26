В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус Sars-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может отключать важную часть человеческой иммунной системы.

К такому выводу пришла группа американских исследователей, сообщает издание Science.

Ученые, проведя вскрытие тел жертв коронавируса, обнаружили неожиданную закономерность: у них не было так называемых герминативных центров — «лабораторий» в селезенке и лимфатических узлах, в которых иммунные клетки учатся устанавливать долговременную реакцию на патоген.

Хотя эта информация может не касаться людей, которые имеют легкую или бессимптомную форму COVID-19, она может помочь объяснить прогрессирование коронавируса в самых страшных случаях и предоставить важную информацию разработчикам вакцины, — подчеркивается в статье.



Ученые отмечают, что это открытие также может стать ключом к объяснению еще одной особенности течения COVID-19 — так называемой «цитокиновой бури» (чрезмерной реакции иммунной системы, которая повреждает клетки организма).

Напомним, украинские ученые считают, что обычная простуда может помочь выработать перекрестный иммунитет к COVID-19.