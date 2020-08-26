У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142998-koronavirus-vymykaie-vajlyvu-chastynu-imunitetu-ucheni.html

Ракурс

Коронавірус Sars-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може відключати важливу частину людської імунної системи.

Такого висновку дійшла група американських дослідників, повідомляє видання Science.

Учені, провівши розтин тіл жертв коронавірусу, виявили несподівану закономірність: у них не було так званих гермінативних центрів — «лабораторій» у селезінці і лімфатичних вузлах, в яких імунні клітини вчаться встановлювати довготривалу реакцію на патоген.

Хоча ця інформація може не стосуватися людей, які мають легку або безсимптомну форму COVID-19, вона може допомогти пояснити прогресування коронавірусу у найстрашніших випадках та надати важливу інформацію розробникам вакцини, — наголошується у статті.



Учені зазначають, що це відкриття також може стати ключем до пояснення ще однієї особливості перебігу COVID-19 — так званої «цитокінової бурі» (надмірної реакції імунної системи, яка пошкоджує клітини організму).

Нагадаємо, українські вчені вважають, що звичайна застуда може допомогти виробити перехресний імунітет від COVID-19.