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У світі триває епідемія коронавірусу

Коронавірус відключає важливу частину імунітету — учені

26 сер 2020, 16:15
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Коронавірус Sars-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може відключати важливу частину людської імунної системи.

Такого висновку дійшла група американських дослідників, повідомляє видання Science.

Учені, провівши розтин тіл жертв коронавірусу, виявили несподівану закономірність: у них не було так званих гермінативних центрів — «лабораторій» у селезінці і лімфатичних вузлах, в яких імунні клітини вчаться встановлювати довготривалу реакцію на патоген.

Хоча ця інформація може не стосуватися людей, які мають легку або безсимптомну форму COVID-19, вона може допомогти пояснити прогресування коронавірусу у найстрашніших випадках та надати важливу інформацію розробникам вакцини, — наголошується у статті.


Учені зазначають, що це відкриття також може стати ключем до пояснення ще однієї особливості перебігу COVID-19 — так званої «цитокінової бурі» (надмірної реакції імунної системи, яка пошкоджує клітини організму).

Нагадаємо, українські вчені вважають, що звичайна застуда може допомогти виробити перехресний імунітет від COVID-19.


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