Використовувати застуду для боротьби з коронавірусом хочуть українські вчені. Фото: МаріМедіа

https://racurs.ua/ua/n142906-vykorystovuvaty-zastudu-dlya-borotby-z-koronavirusom-hochut-ukrayinski-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не хоче відступати. Вчені зі Львівського медуніверситету та Академії наук, спільно з європейськими колегами і фахівцями компанії Explogen під керівництвом професора Ростислава Білого вважають, що звичайна застуда може допомогти виробити перехресний імунітет від COVID-19 і зупинити пандемію.

Вчені встановили, що у коронавірусів є не схильна до мутацій ділянка на С-кінці поверхневого S-білка, який входить до складу «шипа» для проникнення вірусу у клітину жертви. На цю незмінну ділянку вірусу імунна система людини реагує імуноглобулінами типу IgG, пише medRxiv.

Це означає, що людина, яка перехворіла на сезонну застуду, викликану одним із «нешкідливих» коронавірусів, може отримати перехресний імунітет проти SARS-CoV-2.

Було встановлено, що пацієнти, які перехворіли на COVID-19, виробляють антитіла, які також розпізнають вірус, що викликає MERS, тобто близького «родича» SARS-CoV-2. На думку вчених, може бути і зворотний ефект, коли інші коронавірусні інфекції на кшталт застуди провокують вироблення в організмі людини перехресно-реактивних антитіл, які можуть бути ефективними і проти SARS-CoV-19.

Вчені вважають, що саме наявністю перехресного імунітету можна пояснити, чому у деяких людей хвороба протікає безсимптомно, а у інших викликає важкі ускладнення.

Як раніше писав «Ракурс», українські вчені вважають, що колективний імунітет проти коронавірусу з’явиться лише тоді, коли антитіла виробляться приблизно у 60% населення країни. За прогнозами, на кінець серпня в Україні буде 110−115 тис. хворих на коронавірус.