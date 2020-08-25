Использовать простуду для борьбы с коронавирусом хотят украинские ученые. Фото: МариМедиа

https://racurs.ua/n142906-ispolzovat-prostudu-dlya-borby-s-koronavirusom-hotyat-ukrainskie-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не хочет отступать. Ученые из Львовского медуниверситета и Академии наук, совместно с европейскими коллегами и специалистами компании Explogen под руководством профессора Ростислава Билого считают, что обычная простуда может помочь выработать перекрестный иммунитет от COVID-19 и остановить пандемию.

Ученые установили, что у коронавирусов есть не подверженный мутациям участок на С-конце поверхностного S-белка, который входит в состав «шипа» для проникновения вируса в клетку жертвы. На этот неизменный участок вируса иммунная система человека реагирует иммуноглобулинами типа IgG, пишет medRxiv.

Это означает, что человек, который переболел сезонной простудой, вызванной одним из «безобидных» коронавирусов, может получить перекрестный иммунитет против SARS-CoV-2.

Было установлено, что переболевшие COVID-19 вырабатывают антитела, которые также распознают вирус, вызывающий MERS, то есть близкого «родственника» SARS-CoV-2. По мнению ученых, может быть и обратный эффект, когда другие коронавирусные инфекции, вроде «простуды», провоцируют выработку в организме человека перекрестно-реактивных антител, которые могут быть эффективными и против SARS-CoV-19.

Ученые считают, что именно наличием перекрестного иммунитета можно объяснить, почему у некоторых людей болезнь протекает бессимптомно, а у других вызывает тяжелые осложнения.

Как ранее писал «Ракурс», украинские ученые считают, что коллективный иммунитет против коронавируса выработается лишь тогда, когда антитела выработаются примерно у 60% населения страны. По прогнозам, на конец августа в Украине будет 110−115 тыс. больных коронавирусом.