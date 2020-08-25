Засідання Верховної Ради. Фото: Эхо Киева

https://racurs.ua/ua/n142895-minimalnu-zarplatu-zibralasya-pidvyschuvaty-rada-translyaciya-zasidannya.html

Ракурс

Верховна Рада 25 серпня зібралася на позачергове засідання, яке почалося об 11.00. На порядку денному лише кілька законопроектів, головний з яких — щодо підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня.

Законопроект № 3963 про підвищення мінімальної зарплати був внесений до Ради Президентом України Володимиром Зеленським. Депутати вирішили зібратися на позачергове засідання, щоб проголосувати за нього, адже виплати хочуть підвищити вже з 1 вересня, а парламент до цього часу повинен був відпочивати.

Відтак мінімальна зарплата зросте на 6% — з 4 тис. 723 грн до 5 тис. грн. Представники влади запевняють, що підвищення мінімалки буде «практично непомітним як для людей, так і для економіки».

Окрім цього, депутати збираються розглянути: