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Ракурс
Засідання Верховної Ради. Фото: Эхо Киева

Мінімальну зарплату зібралася підвищувати Рада — трансляція засідання

25 сер 2020, 11:00
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Верховна Рада 25 серпня зібралася на позачергове засідання, яке почалося об 11.00. На порядку денному лише кілька законопроектів, головний з яких — щодо підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня.

Законопроект № 3963 про підвищення мінімальної зарплати був внесений до Ради Президентом України Володимиром Зеленським. Депутати вирішили зібратися на позачергове засідання, щоб проголосувати за нього, адже виплати хочуть підвищити вже з 1 вересня, а парламент до цього часу повинен був відпочивати.

Відтак мінімальна зарплата зросте на 6% — з 4 тис. 723 грн до 5 тис. грн. Представники влади запевняють, що підвищення мінімалки буде «практично непомітним як для людей, так і для економіки».


Окрім цього, депутати збираються розглянути:

  • ратифікацію угод «Європейські дороги» і «Транспортний зв’язок» між Україною і Європейським інвестиційним банком;
  • оголосити конкурс на кращий ескіз великого державного герба України;
  • ратифікувати меморандум про кредит з Європейським Союзом.

Джерело: Ракурс


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