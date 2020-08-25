Заседание Верховной Рады. Фото: Эхо Киева

https://racurs.ua/n142895-minimalnuu-zarplatu-sobralas-povyshat-rada-translyaciya-zasedaniya.html

Ракурс

Верховная Рада 25 августа собралась на внеочередное заседание, которое началось в 11.00. В повестке дня всего несколько законопроектов, главный из которых — о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Законопроект № 3963 о повышении минимальной зарплаты был внесен в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским. Депутаты решили собраться на внеочередное заседание, чтобы принять его, так как выплаты хотят повысить уже с 1 сентября, а парламент до этого времени должен был отдыхать.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 6% — с 4 тыс. 723 грн до 5 тыс. грн. Представители власти уверяют, что повышение минималки будет «практически незаметным как для людей, так и для экономики».

Помимо этого, депутаты собираются рассмотреть: