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Ракурс
Заседание Верховной Рады. Фото: Эхо Киева

Минимальную зарплату собралась повышать Рада — трансляция заседания

25 авг 2020, 11:00
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Верховная Рада 25 августа собралась на внеочередное заседание, которое началось в 11.00. В повестке дня всего несколько законопроектов, главный из которых — о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Законопроект № 3963 о повышении минимальной зарплаты был внесен в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским. Депутаты решили собраться на внеочередное заседание, чтобы принять его, так как выплаты хотят повысить уже с 1 сентября, а парламент до этого времени должен был отдыхать.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 6% — с 4 тыс. 723 грн до 5 тыс. грн. Представители власти уверяют, что повышение минималки будет «практически незаметным как для людей, так и для экономики».

Помимо этого, депутаты собираются рассмотреть:


  • ратификацию соглашений «Европейские дороги» и «Транспортная связь» между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
  • объявить конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины;
  • ратифицировать меморандум о кредите с Европейским Союзом.

Источник: Ракурс


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