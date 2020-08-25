Минимальную зарплату собралась повышать Рада — трансляция заседанияhttps://racurs.ua/n142895-minimalnuu-zarplatu-sobralas-povyshat-rada-translyaciya-zasedaniya.htmlРакурс
Верховная Рада 25 августа собралась на внеочередное заседание, которое началось в 11.00. В повестке дня всего несколько законопроектов, главный из которых — о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября.
Законопроект № 3963 о повышении минимальной зарплаты был внесен в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским. Депутаты решили собраться на внеочередное заседание, чтобы принять его, так как выплаты хотят повысить уже с 1 сентября, а парламент до этого времени должен был отдыхать.
Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 6% — с 4 тыс. 723 грн до 5 тыс. грн. Представители власти уверяют, что повышение минималки будет «практически незаметным как для людей, так и для экономики».
Помимо этого, депутаты собираются рассмотреть:
- ратификацию соглашений «Европейские дороги» и «Транспортная связь» между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- объявить конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины;
- ратифицировать меморандум о кредите с Европейским Союзом.