Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух прогримів у військовому гуртожитку «Десни». Фото: Нацполіція

Вибух у військовому гуртожитку «Десни» — поліція розслідує загибель військового (ФОТО)

25 сер 2020, 10:55
999

Вибух у військовому гуртожитку селища Десна в Чернігівській області поліція розслідує за статтею «вбивство». Надзвичайна подія на території військового навчального центру «Десна» сталася 24 серпня близько 17:42.

Попередньо відомо, що в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців-контрактників вибухнула бойова граната РГД-5. Внаслідок вибуху загинув один військовослужбовець. Поранення дістали двоє військових та цивільна особа, усіх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це 25 серпня повідомила прес-служба обласної поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють всі обставини, які призвели до вибуху. Експертам на дослідження направили уламки вибухового пристрою.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Вибух прогримів у військовому гуртожитку «Десни». Фото: Нацполіція

Вибух прогримів у військовому гуртожитку «Десни». Фото: Нацполіція


Вибух прогримів у військовому гуртожитку «Десни». Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 23 серпня в Кривому Розі 44-річний чоловік під час конфлікту кинув у своїх знайомих гранату. Внаслідок вибуху осколкові поранення дістали четверо осіб, усіх госпіталізували.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿