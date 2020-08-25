Вибух прогримів у військовому гуртожитку «Десни». Фото: Нацполіція

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Вибух у військовому гуртожитку селища Десна в Чернігівській області поліція розслідує за статтею «вбивство». Надзвичайна подія на території військового навчального центру «Десна» сталася 24 серпня близько 17:42.

Попередньо відомо, що в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців-контрактників вибухнула бойова граната РГД-5. Внаслідок вибуху загинув один військовослужбовець. Поранення дістали двоє військових та цивільна особа, усіх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це 25 серпня повідомила прес-служба обласної поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють всі обставини, які призвели до вибуху. Експертам на дослідження направили уламки вибухового пристрою.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 серпня в Кривому Розі 44-річний чоловік під час конфлікту кинув у своїх знайомих гранату. Внаслідок вибуху осколкові поранення дістали четверо осіб, усіх госпіталізували.