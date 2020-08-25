Акція «Руху опору капітуляції» відбувається біля Офісу генпрокурора, фото: «Рух опору капітуляції»

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Справа Шеремета — розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося в липні 2016 року в Києві — перебуває на завершальній стадії. Сьогодні, 25 серпня, у Шевченківському райсуді Києва має відбутися підготовче засідання у цій справі.

У Києві відбувається акція на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета, учасники якої залишилися ночувати біля будівлі Офісу генпрокурора. Про це повідомляється на сторінці громадського об'єднання «Рух опору капітуляції» в соціальній мережі Фейсбук.

Учасники цієї акції вважають, що справа Шеремета сфальсифікована і має ознаки політичних переслідувань. Тому вони вимагають закрити провадження проти підозрюваних у вбивстві Шеремета:

ветерана російсько-української війни Андрія Антоненка;

медика 25-ї повітрянодесантної бригади Яни Дугарь;

волонтера та дитячого лікаря Юлії Кузьменко.

Також серед вимог активістів — ініціювати перевірку за фактом фальсифікації та затягування прокурорами судових процесів в резонансних справах.

Ввечері активісти встановили біля будівлі Офісу генпрокурора намети, щоб вранці зустріти генпрокурора Ірину Венедіктову та озвучити їй свої вимоги.

Сьогодні зранку під час акції ми закликали генпрокурора негайно ініціювати зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку на сьогоднішньому засіданні суду, — зазначається на сторінці «Руху опору капітуляції».

Ми популярно пояснили прокурорам, що в умовах, коли сидять невинні люди, терпець громадянського суспільства може урватися швидше, ніж думає собі влада, — наголошують активісти.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в межах розслідування «справи Шеремета» правоохоронці прослуховували телефони одеського активіста Сергія Стерненка, кримськотатарського правозахисника Енвера Кадирова та знайомих загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк.