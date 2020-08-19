Правоохоронці прослуховували телефон Стерненка та знайомих Гандзюк. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142681-sprava-sheremeta-pravoohoronci-prosluhovuvaly-telefon-sternenka-ta-znayomyh-gandzuk.html

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Справу Шеремета продовжують розслідувати правоохоронці. В рамках розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета правоохоронці прослуховували телефони активіста Сергія Стерненка, а також знайомих вбитої Катерини Гандзюк.

За інформацією ЗМІ, слідство в рамках справи прослуховувало активіста Сергія Стерненка, кримськотатарського правозахисника Енвера Кадирова та знайомих загиблої Катерини Гандзюк. Це виявили журналісти, які прочитали 38 томів справи. Про це 19 серпня повідомляє видання «Бабель».

Зазначається, що першим увагу слідства привернув музикант Андрій Антоненко — його телефонний номер з’явився у поліцейських документах у грудні 2018 року — за рік до його затримання. Тоді департамент карного розшуку попросив заступника начальника ГСУ Нацполіції звернутися до суду з проханням отримати доступ до великого списку телефонних номерів. Право на прослушку суд надав у лютому 2019 року. Відтак силовики дістали інформацію про інтернет-трафік, дату, час, тривалість дзвінків і місцеперебування телефонів від 1 січня 2016 року до лютого 2019 року. Інформацію надав оператор Vodafone.

Адвокат Віталій Коломієць, який захищає і Яну Дугарь, і Сергія Стерненка, дізнався, що телефон його клієнта фігурував у справі Шеремета, від журналістів. Захисник припускає, що доступ до телефону Стерненка міг допомогти слідству «вирішувати особисті завдання» і збирати інформацію проти опонентів влади.

У матеріалі йдеться й про те, що у справі Шеремета прослуховували й телефон голови правління «Правозахисного руху Криму» Енвера Кадирова. Також слідчі вивчали номери членів організації «Пластунівська сотня».

Окрім того, йдеться про те, що великий список абонентів слідчі почали розробляти саме з номера Антоненка. Згодом вони вийшли на Юлію Кузьменко і через них на Яну Дугарь. Згодом за ними почали стежити.

Журналісти заявляють, що правоохоронці перевіряли, чи знайомі Антоненко, Кузьменко і Дугарь з організатором замаху на Аркадія Бабченка Борисом Германом.

Також до списку номерів потрапили телефони, які фігурували у справі Катерини Гандзюк і справах про вбивства за допомогою вибухівки або вогнепальної зброї.

Сергій Стерненко у Telegram повідомив, що слідчі в справі Шеремета брали дозволи на прослуховування та стеження за дуже багатьма людьми і це не стосувалося самого злочину. Активіст зазначив, у справдженні зазначається два його телефони — актуальний та старий, яким він не користується сім років.

Нагадаємо, фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку вже вручили обвинувачення. Захист медсестри Яни Дугарь прийняти обвинувальний акт відмовився.