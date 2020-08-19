Правоохранители прослушивали телефон Стерненко и знакомых Гандзюк. Фото: 112 Украина

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Дело Шеремета продолжают расследовать правоохранители. В рамках расследования уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители прослушивали телефоны активиста Сергея Стерненко, а также знакомых убитой Екатерины Гандзюк.

По информации СМИ, следствие в рамках дела прослушивало активиста Сергея Стерненко, крымскотатарского правозащитника Энвера Кадырова и знакомых погибшей Екатерины Гандзюк. Это обнаружили журналисты, прочитавшие 38 томов дела. Об этом 19 августа сообщает издание «Бабель».

Отмечается, что первым внимание следствия привлек музыкант Андрей Антоненко — его телефонный номер появился в полицейских документах в декабре 2018 года — за год до его задержания. Тогда департамент уголовного розыска попросил заместителя начальника ГСУ Нацполиции обратиться в суд с просьбой получить доступ к большему списку телефонных номеров. Право на прослушку суд предоставил в феврале 2019 года. Поэтому силовики получили информацию об интернет-трафике, дате, времени, продолжительности звонков и местонахождении телефонов от 1 января 2016 года до февраля 2019 года. Информацию предоставил оператор Vodafone.

Адвокат Виталий Коломиец, который защищает и Яну Дугарь, и Сергея Стерненко, узнал, что телефон его клиента фигурировал в деле Шеремета, от журналистов. Защитник предполагает, что доступ к телефону Стерненко мог помочь следствию «решать личные задачи» и собирать информацию против оппонентов власти.

В материале говорится и о том, что в деле Шеремета прослушивали и телефон председателя правления «Правозащитного движения Крыма» Энвера Кадырова. Также следователи изучали номера членов организации «Пластуновская сотня».

Кроме того, речь идет о том, что большой список абонентов следователи начали разрабатывать именно с номера Антоненко. Впоследствии они вышли на Юлию Кузьменко и через них на Яну Дугарь. Впоследствии за ними начали следить.

Журналисты заявляют, что правоохранители проверяли, знакомы ли Антоненко, Кузьменко и Дугарь с организатором покушения на Аркадия Бабченко Борисом Германом.

Также в список номеров попали телефоны, которые фигурировали в деле Екатерины Гандзюк и делах об убийствах с помощью взрывчатки или огнестрельного оружия.

Сергей Стерненко в Telegram сообщил, что следователи в деле Шеремета брали разрешения на прослушивание и слежку за очень многими людьми и это не касалось самого преступления. Активист отметил, в деле фигурируют два его телефона — актуальный и старый, которым он не пользуется семь лет.

Напомним, фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко уже вручили обвинение. Защита медсестры Яны Дугарь принять обвинительный акт отказался.