Беременность во время эпидемии. Фото: Pixabay

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Коронавирус в мире может стать причиной массовых незапланированных беременностей из-за того, что многие женщины потеряли доступ к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности.

С начала пандемии уже более миллиона женщин находятся на втором триместре беременности, так как не могут обратиться за помощью. Об этом сообщает АР.

Как сообщает организация Marie Stopes International, уже в 37 странах с января по июнь услугами по прерыванию беременности воспользовались почти на 2 млн женщин меньше, чем в прошлом году за этот период.

Больше всего от карантина, связанного с коронавирусом, пострадали бедные страны мира. В Индии эта проблема коснулась 1,3 млн женщин. Также от карантина пострадали страны Латинской Америки, Африки и Азии. Зафиксированы факты подростковой беременности в Кении.

По подсчетам организации, в мире ожидаются более 900 тыс. незапланированных беременностей, а также 1,5 миллиона небезопасных абортов и более 3 тыс. случаев смерти матерей. О сбое в предоставлении услуг по планированию семьи в этом месяце сообщили 2/3 из 103 стран, опрошенных с 15 мая по 1 июля.

Напомним, ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса может привести к дефициту презервативов в мире. Крупнейший в мире производитель презервативов Karex Bhd., который изготовляет каждый пятый презерватив, предупредил о глобальном дефиците в связи с падением поставок почти на 50%.