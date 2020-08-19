СБУ опровергла информацию об участии в «вагнеровской спецоперации». Фото: rt.com

https://racurs.ua/n142679-sbu-oprovergla-informaciu-ob-uchastii-v-vagnerovskoy-specoperacii.html

Ракурс

Служба безопасности Украины отреагировала на информацию о якобы участии украинских силовиков в так называемой «вагнеровской спецоперации» в Беларуси.

В спецслужбе заявили, что не комментируют слухи и не обсуждают публично фантастические сценарии. Тем более СБУ не комментирует, когда такие информационные «вбросы» могут нанести вред Украине. Но задержание «вагнеровцев» в СБУ прокомментировали. Об этом 19 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как исключение, отмечаем — данные относительно участия СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание, — отметили в спецслужбе.



В СБУ убеждают, что ни один их сотрудник не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Отмечается, что титрование одного из участников разговоров, как «офицера СБУ», является домыслом и манипуляцией.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» в Беларуси спланированной дезинформацией.