СБУ спростувала інформацію про участь у «вагнерівській спецоперації». Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n142679-sbu-sprostuvala-informaciu-pro-uchast-u-vagnerivskiy-specoperaciyi.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) відреагувала на інформацію про начебто участь українських силовиків у так званій «вагнерівській спецоперації» в Білорусі.

У спецслужбі заявили, що не коментують чутки та не обговорюють публічно фантастичні сценарії. Тим більше СБУ не коментує, коли такі інформаційні «вкиди» можуть нанести шкоду Україні. Але затримання «вагнерівців» в СБУ прокоментували. Про це 19 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Як виняток, зазначаємо — дані щодо участі СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації» є фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання, — зазначили в спецслужбі.



В СБУ переконують, що жодний їхній співробітник не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Наголошується, що титрування одного з учасників розмов як «офіцер СБУ» є домислом та маніпуляцією.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі спланованою дезінформацією.