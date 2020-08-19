Єрмак прокоментував здачу «вагнерівців» росіянам, фото — Хвиля

https://racurs.ua/ua/n142669-iermak-prokomentuvav-zdachu-vagnerivciv-rosiyanam.html

Ракурс

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, називає інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі спланованою дезінформацією.

Єрмак повідомив, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилася спочатку в російських ЗМІ — газеті «Комсомольская правда» 6 серпня. Права рука Зеленського в інтерв’ю LB.ua називає українські новини про історію із «вагнерівцями» добре продуманою і спланованою дезінформаційною кампанією.

Єрмак вирішив не коментувати виданню будь-які операції українських спецслужб, оскільки ті є секретними, і заперечив свою причетність до перенесення планованої українськими розвідниками операції щодо полонених.

Офіс президента візьме до уваги інформацію, яка була поширена окремими ЗМІ і в соціальних мережах, про можливу причетність СБУ, ГУР і інших державних органів до процесуального документування появи найманців-українців у Білорусі, — заявив Єрмак.



Нагадаємо, що блогери в українських соцмережах повідомляли, що 33 «вагнерівців» повернули росіянам з подачі Єрмака. Згодом Зеленський нібито звільнив з посади головного контррозвідника Міноборони Василя Бурбу, який вимагав допитати керівника ОП на поліграфі.

Агент НАБУ і ветеран АТО Євген Шевченко заявляв, що затримання в Білорусі групи ПВК «Вагнера» було спланованою операцією контррозвідки СБУ, але її проведення зірвав Єрмак.