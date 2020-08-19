Ермак прокомментировал сдачу «вагнеровцев» россиянам, фото — Хвиля

https://racurs.ua/n142669-ermak-prokommentiroval-sdachu-vagnerovcev-rossiyanam.html

Ракурс

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, называет информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» в Беларуси спланированной дезинформацией.

Ермак сообщил, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась сначала в российских СМИ — 6 августа в газете «Комсомольская правда». Правая рука Зеленского в интервью LB.ua называет украинские новости об истории с «вагнеровцами» хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией.

Ермак решил не комментировать изданию информацию об операциях украинских спецслужб, поскольку все они являются секретными и отрицает свою причастность к переносу планируемой украинскими разведчиками операции.

Офис президента примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности СБУ, ГУР и других государственных органов к процессу документирования появления наемников-украинцев в Беларуси, — заявил Ермак.



Напомним, что блогеры в украинских соцсетях сообщали: 33 «вагнеровцев» вернули россиянам с подачи Ермака. Впоследствии Зеленский якобы уволил главного контрразведчика Минобороны Василия Бурбу, который требовал допросить руководителя ОП на полиграфе.

Агент НАБУ и ветеран АТО Евгений Шевченко заявлял, что задержание в Беларуси группы ЧВК «Вагнера» было спланированной операцией контрразведки СБУ, но ее проведение сорвал Ермак.