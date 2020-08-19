Google посвятил новый doodle 190-летию известного химика

Google посвятил новый doodle Лотару Юлиусу Майеру. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n142668-google-posvyatil-novyy-doodle-k-190-letiu-lotara-uliusa-mayera.html

Ракурс

Google (Гугл) создал новый doodle (дудл) 190-летию немецкого химика Лотара Юлиуса Майера. Майер был одним из двух ученых, которые независимо друг от друга открыли периодический закон химических элементов и создали самые ранние периодические таблицы.

Дудл представляет собой изображение ученого на фоне большой школьной доски с различными химическими элементами, построенными в график. Логотип Гугла изображен в виде различных установок для проведения химических опытов.

Как известно, Юлиус Лотар Майер родился в 1830 году в Вареле, Германия. Сначала он начал изучать медицину, но потом переключился на химию. В 1864 году Майер опубликовал Die modernen Theorien der Chemis («Современную химическую теорию»), в которой содержалась ранняя версия периодической таблицы. В ней было 28 элементов, впервые разделенных на шесть семей на основе их атомного веса.

Впоследствии Майер разработал более полную таблицу в 1868 году, но прежде, чем он смог опубликовать, Менделеев выпустил свою собственную статью, в которой все известные элементы были помещены в одну таблицу и закрепили его место в истории науки.

Напомним, в августе Гугл создал новый «коронавирусный» дудл, которым напомнили людям о необходимости пользоваться медицинской маской во время пандемии коронавируса.