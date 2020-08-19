Google присвятив новий doodle до Лотару Юліусу Маєру. Фото: xakep.ru

https://racurs.ua/ua/n142668-google-prysvyatyv-novyy-doodle-do-190-richchya-lotara-uliusa-maiera.html

Ракурс

Google (Гугл) створив новий doodle (дудл) до 190-річчя німецького хіміка Лотара Юліуса Маєра.

Маєр був одним із двох науковців, які незалежно один від одного відкрили періодичний закон хімічних елементів та створили найбільш ранні періодичні таблиці. Дудл являє собою вченого на тлі великої шкільної дошки з різними хімічними елементами, побудованими в графік. Логотип Гугла зображений у виді різних установок для проведення хімічних дослідів.

Як відомо, Юліус Лотар Маєр народився в 1830 році в Варелі, Німеччина. Спочатку він почав вивчати медицину, але згодом переключився на хімію. У 1864 році Маєр опублікував Die modernen Theorien der Chemis (сучасна хімічна теорія), в якій містилася рання версія періодичної таблиці, що містить 28 елементів, вперше розділених на шість сімей на основі їх атомної ваги.

Згодом Маєр розробив більш повну таблицю в 1868 році, але перш, ніж він зміг опублікувати, Менделєєв випустив свою власну статтю, в якій всі відомі елементи були поміщені в одну таблицю і закріпили його місце в історії науки.

Нагадаємо, у серпні Гугл створив новий «коронавірусний» дудл, яким нагадали людям про необхідність користуватися медичною маскою під час пандемії коронавірусу.