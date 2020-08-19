Додаткові «святкові» потяги призначила «Укрзалізниця». Фото: Pixabay

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Ракурс

«Укрзалізниця» призначила два додаткові потяги до Дня Незалежності України через підвищений попит у пасажирів.

Потяги відправляться з Одеси до Львова та Києва. Квитки на святкові потяги вже скоро з’являться в залізничних касах та онлайн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд № 224/223 Одеса — Київ. З Києва відправлення почнеться о 08.06, а прибуття до Одеси відбудеться о 18.18. Водночас відправлення з Одеси відбудеться об 11.03, а прибуття до столиці планується о 20.31.

Поїзд № 168/167 Львів — Одеса здійснить рейси в обох напрямках 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова відбудеться о 09.40, а прибуття до Одеси о 20.23. У зворотному напрямку відправлення очікується о 10.16, а прибуття до міста Лева очікується о 21.05.

В «Укрзалізниці» нагадують, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед рейсом. Для посадки в поїзд пасажири обов’язково мають вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» поновила послуги харчування в потягах. Тепер пасажири швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+" зможуть придбати не лише воду, а й харчові продукти. Кожна страва буде розфасована в закриту тару, а продукти будуть в індивідуальному пакуванні.