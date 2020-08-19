Дополнительные «праздничные» поезда назначила «Укрзализныця». Фото: Pixabay

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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины из-за повышенного спроса у пассажиров.

Поезда отправятся из Одессы во Львов и Киев. Билеты на праздничные поезда уже скоро появятся в железнодорожных кассах и онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что 22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд № 224/223 Одесса — Киев. Из Киева отправления назначено на 08.06, а прибытие в Одессу состоится в 18.18. Отправление из Одессы состоится в 11.03, а прибытие в столицу планируется в 20.31 следующего дня.

Поезд № 168/167 Львов — Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова состоится в 09.40, а прибытие — в Одессу в 20.23. В обратном направлении отправление ожидается в 10.16, а прибытие во Львов ожидается в 21.05.

В «Укрзализныце» напоминают, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед рейсом. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» возобновила услуги питания в поездах. Теперь пассажиры скоростных поездов «Интерсити» и «Интерсити+" смогут приобрести не только воду, но и пищевые продукты. Каждое блюдо будет расфасовано в закрытую тару, а продукты будут в индивидуальной упаковке.