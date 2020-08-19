Вагітність під час епідемії. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавірус у світі може стати причиною масових незапланованих вагітностей через те, що багато жінок втратили доступ до протизаплідних засобів і послуг із переривання вагітності.

З початку пандемії вже понад мільйон жінок перебувають на другому триместрі вагітності, оскільки не можуть звернутися по допомогу. Про це повідомляє АР.

Як повідомляє організація Marie Stopes International, уже в 37 країнах із січня по червень послугами з переривання вагітності скористалися майже на 2 млн менше жінок, ніж торік за цей період.

Найбільше від карантину, пов’язаного з коронавірусом, постраждали найбідніші країни світу. В Індії ця проблема торкнулася 1,3 млн жінок. Також від карантину постраждали країни Латинської Америки, Африки та Азії. Зафіксовані факти підліткової вагітності в Кенії.

За підрахунками організації, у світі очікуються понад 900 тис. незапланованих вагітностей, а також 1,5 мільйона небезпечних абортів і понад 3 тис. випадків смерті матерів. Про збій у наданні послуг із планування сім’ї в цьому місяці повідомили 2/3 зі 103 країн, опитаних з 15 травня по 1 липня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пандемія коронавірусу може призвести до дефіциту презервативів у світі. Найбільший у світі виробник презервативів Karex Bhd., який виготовляє кожен п’ятий презерватив, попередив про глобальний дефіцит у зв’язку з падінням постачання майже на 50%.