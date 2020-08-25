Респіратори, щитки та ізоляція — Степанов озвучив уточнені карантинні правила для шкіл

https://racurs.ua/ua/n142903-respiratory-schytky-ta-izolyaciya-stepanov-ozvuchyv-utochneni-karantynni-pravyla-dlya-shkil.html

Ракурс

Карантин у школах проходитиме за уточненими правилами. Він передбачатиме, наприклад, перехід усього класу на самоізоляцію, якщо у когось з учнів виявлять коронавірус.

Правила для учнів з 1 вересня озвучив 25 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

За його словами, медики знову уточнили правила. МОЗ сьогодні опублікує їх і відправить всім навчальним закладам.

Учні 1−4 класів зможуть пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів, для усіх учнів передбачено дотримання дистанції. Вчителі обов’язково проходитимуть температурний скринінг.

У помаранчевій зоні вчителям рекомендують використовувати захисні щитки. Дозатори і антисептики повинні бути на вході в усіх закладах, а мити руки необхідно буде після кожного уроку.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що МОЗ затвердить нові правила перебування учнів в школах під час навчання в умовах коронавірусного карантину. Однією з новинок стане використання захисних прозорих екранів вчителями під час уроків. Натомість керівництво галузі наразі не обговорює обов’язкове ПЛР-тестування педагогів.