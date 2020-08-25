Респираторы, щитки и изоляция — Степанов озвучил уточненные карантинные правила для школ

https://racurs.ua/n142903-respiratory-schitki-i-izolyaciya-stepanov-ozvuchil-utochnennye-karantinnye-pravila-dlya-shkol.html

Ракурс

Карантин в школах будут вводить по новым правилам. Он будет предусматривать, например, переход всего класса на самоизоляцию, если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус.

Правила для учащихся с 1 сентября озвучил 25 августа министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

По его словам, медики вновь уточнили правила. Минздрав сегодня опубликует их и отправит во все учебные заведения.

Ученики 1−4 классов смогут передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов, для всех учеников предусмотрено соблюдение дистанции. Учителя будут обязательно проходить температурный скрининг.

В оранжевой зоне учителям рекомендуют использовать защитные щитки. Дозаторы и антисептики должны быть на входе во всех заведениях, а мыть руки необходимо будет после каждого урока.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Минздрав утвердит новые правила перебывания учеников в школах во время обучения в условиях коронавирусного карантина. Одной из новинок станет использование защитных прозрачных экранов учителями во время уроков. В тоже время руководство Минздрава пока не обсуждает обязательное ПЦР-тестирование педагогов.