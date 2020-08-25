Экоактивистка Грета Тунберг. Фото: naked-science.ru

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Ракурс

Грета Тунберг, 17-летняя экоактивистка из Швеции, возвращается в школу после годичного перерыва.

К учебному процессу подросток вернулась после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и участия в экологической акции протеста в Берлине. О возвращении в школу Тунберг 24 августа сообщила в Twitter.

Мой академический год завершился и я так рада, что наконец вернулась в школу, — написала она.

Тунберг получила известность, когда в 2018 году вышла к зданию парламента Швеции с самодельным плакатом с надписью: «Школьная забастовка ради климата». Вместо посещения уроков девушка несколько недель ходила в парламент бастовать. Она стала инициатором экологического движения «Пятницы ради будущего».

В сентябре 2019 года на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке активистка обвинила лидеров ведущих государств в том, что «своими пустыми разговорами они лишили ее детства».

Ранее сообщалось, что Грету Тунберг во второй раз выдвигали в качестве претендента на получение Нобелевской премии мира.

Напомним, пандемия коронавируса привела к тому, что в 2020 году нагрузка человечества на экологию уменьшилась на 9,3%. Таким образом нынешний карантин позволил планете несколько «отдохнуть» от людей.