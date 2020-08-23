День экологического долга в 2020 году наступил 22 августа

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День экологического долга — дата, на которую приходится исчерпание годового запаса возобновляемых ресурсов планеты, в 2020 году наступил позже, чем за год до этого.

Причиной этого стал карантин, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает проект Global Footprint Network, эксперты которого рассчитывают эту дату.

В 2020 году День экологического долга пришелся на 22 августа, в то время как в 2019 году — на 29 июля.

Наступление Дня экологического долга означает, что с этого времени человечество использует больше ресурсов, чем планета Земля может восстановить за год. Этот день стремительно переносился на более раннюю дату в последние годы, однако нынешний карантин позволил планете несколько «отдохнуть» от людей.

По оценкам экспертов, в этом году нагрузка человечества на экологию уменьшилось на 9,3%.

Но это внезапное изменение не является долгосрочным результатом, — подчеркивают в Global Footprint Network.



Напомним, в апреле на севере Индии из-за карантина зафиксировали самый чистый воздух за последние 20 лет.