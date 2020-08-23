День екологічного боргу у 2020 році настав 22 серпня, фото:

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День екологічного боргу — дата, на яку припадає вичерпання річного запасу відновлювальних ресурсів планети, у 2020 році настав пізніше, ніж за рік до цього.

Причиною цього став карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє проект Global Footprint Network, експерти якого розраховують цю дату.

У 2020 році День екологічного боргу припав на 22 серпня, в той час як у 2019 році — на 29 липня.

Настання Дня екологічного боргу означає, що з цього часу людство використовує більше ресурсів, ніж планета Земля може відновити за рік. Цей день стрімко переносився на більш ранню дату в останні роки, проте цьогорічний карантин дозволив планеті дещо «відпочити» від людей.

За оцінками експертів, у цьому році навантаження людства на екологію зменшилося на 9,3%.

«Але це раптова зміна не є довгостроковим наслідком», — наголошують у Global Footprint Network.

Нагадаємо, у квітні на півночі Індії через карантин зафіксували найчистіше повітря за останні 20 років.