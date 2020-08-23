В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142846-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-zmenshylasya-infografika.html

Ракурс

Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні триває.

За добу виявлено 1 тис. 987 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Таких чином, кількість нових випадків дещо зменшилася: вранці 22 серпня у МОЗ повідомляли про новий сумний рекорд — 2 тис. 328 виявлених за добу випадків COVID-19.

Одужали за минулу добу 500 хворих, померли 27 людей. За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, наразі хворіють понад 50,4 тис. людей.

Зазначається, що станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 23 серпня, в Україні вже зафіксовано 104 тис. 958 випадків COVID-19, з них 2 тис. 271 випадок призвів до летальних наслідків.

За весь час епідемії цю хворобу в Україні офіційно здолали вже понад 52,2 тис. пацієнтів.

Зазначається, що станом на ранок 23 серпня до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшло майже 2 тис. повідомлень про підозру на коронавірус, а всього з початку року таких повідомлень було понад 163,8 тис.

За даними сайту Worldometer, який збирає статистику щодо захворюваності на коронавірус у світі, Україна 22 серпня була на сьомому місці у Європі за кількістю виявлених випадків COVID-19 за час епідемії та на третьому місці серед країн Європи за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусу.

Нагадаємо, COVID-19 нещодавно «обезголовив» Тернопільську облдержадміністрацію.