Зеленський розповів, що б зробив на місці Лукашенка

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n142845-zelenskyy-rozpoviv-scho-b-zrobyv-na-misci-lukashenka.html

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що б зробив на місці свого білоруського колеги Олександра Лукашенка. У Білорусі тривають масові протестні акції, учасники яких вважають сфальсифікованими результати президентських виборів 9 серпня, переможцем яких оголосили Лукашенка.

На думку Зеленського, Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові президентські вибори. Про це український президент заявив в інтерв’ю телеканалу Euronews.

За словами Зеленського, він би у такій ситуації призначив проведення нових виборів через місяць, запросив би на них міжнародних спостерігачів та дозволив би будь-якому кандидату брати в них участь.

І після цього результату більше не буде питань. Я переконаний у цьому, — зазначив український президент.



Якби Лукашенко переміг, то він би виграв (вибори — ред.). Якщо хтось інший переміг — то це хтось інший. Але всі були б спокійні, без крові, це було б справедливо і увійшло б в історію, — додав Зеленський.

Нагадаємо, у Мінську нещодавно знайшли повішеним учасника акцій протесту, який зник 12 серпня.