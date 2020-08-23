Зеленский рассказал, что бы сделал на месте Лукашенко

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n142845-zelenskiy-rasskazal-chto-by-sdelal-na-meste-lukashenko.html

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бы сделал на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, участники которых считают сфальсифицированными результаты президентских выборов 9 августа, победителем которых объявили Лукашенко.

По мнению Зеленского, Лукашенко должен иметь смелость назначить новые президентские выборы. Об этом украинский президент заявил в интервью телеканалу Euronews.

По словам Зеленского, он бы в такой ситуации назначил проведение новых выборов через месяц, пригласил бы на них международных наблюдателей и позволил бы любому кандидату принимать в них участие.

И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом, — отметил украинский президент.



Если бы Лукашенко победил, то он бы выиграл (выборы — ред.). Если кто-то другой победил — это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю, — добавил Зеленский.

Напомним, в Минске недавно нашли повешенным участника акций протеста, который исчез 12 августа.