В Минске нашли повешенным пропавшего активиста

Акции протеста в Беларуси, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n142843-v-minske-nashli-poveshennym-propavshego-aktivista.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные президентскими выборами в этой стране, к сожалению, сопровождаются человеческими жертвами.

В лесу в Партизанском районе Минска вчера, 22 августа, нашли тело демонстранта Никиты Кривцова, которого считали пропавшим без вести, сообщает издание «Наша нива».

Сначала сообщалось, что на теле пропавшего были следы избиения. Однако впоследствии издание со ссылкой на жену Кривцова сообщило, что видимых телесных повреждений на его теле нет. Тело активиста обнаружили в петле.

28-летний Кривцов исчез 12 августа. Его жена рассказала, что телефон демонстранта в последний раз был включен в районе Республиканского центра неврологии и нейрохирургии в Минске.

Отмечается, что жена погибшего пока не видела его тело, эту информацию она получила от милиции.

ООН в заявлении для прессы 21 августа сообщила о четырех на то время погибших в Беларуси в результате насилия со стороны властей, а также о еще восьми людях, судьба которых неизвестна.

Участники акций протеста в Беларуси считают, что президентские выборы, которые состоялись 9 августа, были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко приказал закрыть все бастующие белорусские предприятия.