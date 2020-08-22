День Государственного флага Украины. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n142842-23-avgusta-ukraincy-prazdnuut-den-gosudarstvennogo-flaga-ukrainy.html

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23 августа праздник — ДеньГосударственного флага Украины. Праздник был учрежден в 2004 году указом президента Украины № 987/2004 от 23 августа 2004 года. До этого День Государственного флага отмечался 24 июля и только в Киеве на муниципальном уровне. Именно 24 июля 1990 года сине-желтый флаг был поднят над Киевской горадминистрацией.

После провала Путча в Москве, группа нардепов 23 августа 1991 года внесла в зал Верховной Рады сине-желтый украинский флаг. Над зданием парламента сине-желтый флаг был поднят 4 сентября 1991 года, а 18 сентября того же года Верховная Рада приняла постановление «О флаге Украины» и фактически предоставила сине-желтому биколору статус официального флага страны.

Первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли. Такой герб был замечен во время Грюнвальдской битвы против крестоносцев в 1410 году.

В XVI—XVII вв. еках запорожские казаки использовали флаги разных цветов, однако с XVIII века стали использовать желто-голубые.

Некоторые исследователи считают 1848 год отправной точкой развития нынешнего национального флага Украины, когда во время революции в Австрийской империи Главной русской радой во Львове впервые был использован желто-синий флаг.

В 1918 году официальным флагом новой украинской державы стал сине-желтый флаг.

Несмотря на коронавирусный карантин, в Киеве и других городах Украины 23 августа пройдут торжественные церемонии поднятия государственного флага Украины.

23 августа также отмечается День Харькова. Выбор даты не случаен, ведь именно 23 августа 1943 года Харьков был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. День Харькова почти совпадает с Днем независимости Украины, поэтому много мероприятий в городе проводятся одновременно в честь двух праздников.

Этот день в истории

23 августа произошли такие события:

в 1799 году в Петербурге запретили носить бакенбарды;

в 1939 году подписан пакт Молотова — Риббентропа;

в 1943 году Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге;

в 1975 году открыт Харьковский метрополитен.

В этот день родились: