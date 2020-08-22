День Державного прапора України. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n142842-23-serpnya-ukrayinci-svyatkuut-den-derjavnogo-prapora-ukrayiny.html

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23 серпня свято — День Державного прапора України. Свято було засноване у 2004 році указом президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. До цього День Державного прапора відзначався 24 липня і тільки у Києві на муніципальному рівні. Саме 24 липня 1990 року синьо-жовтий прапор був піднятий над Київською міськадміністрацією.

Після провалу Путчу в Москві, група нардепів 23 серпня 1991 року внесла до залу Верховної Ради синьо-жовтий український прапор. Над будівлею парламенту синьо-жовтий прапор було піднято 4 вересня 1991 року, а 18 вересня того ж року Верховна Рада прийняла постанову «Про прапор України» та фактично надала синьо-жовтому біколору статусу офіційного прапора країни.

Першим задокументованим використанням жовтого і синього кольорів був герб Львівської землі. Такий герб було помічено під час Грюнвальдської битви проти хрестоносців у 1410 році.

У XVI-XVII століттях запорізькі козаки використовували прапори різних кольорів, а з XVIII століття стали використовувати жовто-блакитні.

Деякі дослідники вважають 1848 рік відправною точкою розвитку нинішнього національного прапору України, коли під час революції в Австрійській імперії Головною руською радою у Львові вперше був використаний жовто-синій прапор.

У 1918 році офіційним прапором нової української держави став синьо-жовтий стяг.

Незважаючи на коронавірусний карантин, у Києві та інших містах України 23 серпня пройдуть урочисті церемонії підняття державного прапора України.

23 серпня також відзначається День Харкова. Вибір дати не випадковий, адже саме 23 серпня 1943 року Харків було звільнено від німецько-фашистських загарбників. День Харкова майже збігається із Днем незалежності України, тому багато заходів у місті проводяться одночасно на честь двох свят.

Цей день в історії

23 серпня відбулися такі події:

у 1799 році в Петербурзі заборонили носити бакенбарди;

у 1939 році підписано пакт Молотова — Ріббентропа;

у 1943 році Червона армія розгромила німецько-фашистські війська у битві на Курській дузі;

у 1975 році відкрито Харківський метрополітен.

Цього дня народилися: