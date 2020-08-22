Лукашенко приказал закрыть в понедельник бастующие предприятия. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n142838-bastuuschie-predpriyatiya-belarusi-zakrout-v-ponedelnik-prikaz-lukashenko.html

Ракурс

Протесты в Беларуси продолжаются, рабочие многих белорусских предприятий бастуют с требованием провести новые президентские выборы. Сегодня, 22 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко приказал через два дня закрыть все бастующие белорусские предприятия.

Об этом белорусский президент сообщил во время своего выступления на провластном митинге в Гродно.

Я прошу губернаторов, глав исполкомов, если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы все равно их не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, — заявил Лукашенко.



По мнению Лукашенко, остановка предприятий заставит бастующих рабочих остыть. А после этого власть решит, кого пригласить работать на эти предприятия.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко поручил Минобороны страны принять «самые жесткие меры» по охране границы. Он считает, что его политические оппоненты пытаются дестабилизировать силы белорусских военных и привести ситуацию на границе в напряжение.