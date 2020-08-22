Взрыв гранаты прогремел в Мариуполе, есть жертвы. Фото: euroradio.fm

https://racurs.ua/n142837-vzryv-granaty-progremel-v-mariupole-est-jertvy-foto.html

Ракурс

Взрыв прогремел в одном из частных жилых домов в Кальмиусском районе Мариуполя. В момент взрыва в доме находился мужчина 1961 года рождения, который погиб в результате многочисленных осколочных ранений.

Об инциденте правоохранителям сообщила жительница дома, которая в момент взрыва находилась на улице, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. На месте инцидента были обнаружены фрагменты гранаты.

Кроме того, в доме, где произошел взрыв, правоохранители обнаружили около 300 патронов различного калибра, гильзы и порох. Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Как ранее писал «Ракурс», в одном из сел Одесской области мужчина во время пьяной ссоры бросил гранату в гостей хозяйки дома. В результате взрыва три человека получили осколочные ранения. Виновник скрылся с места преступления.