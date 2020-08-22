Большинство россиян боятся прививаться российской вакциной от COVID-19. Фото: DW

https://racurs.ua/n142836-bolshinstvo-rossiyan-boyatsya-privivatsya-rossiyskoy-vakcinoy-ot-covid-19.html

Ракурс

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V"большинство российских граждан прививаться не хотят. Такие результаты соцопроса, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О готовности привиться вакциной «Спутник V» сообщили 42% опрошенных, 52% респондентов являются противниками вакцинации, сообщает РБК.

В опросе принимали участие около 1,6 тыс. респондентов. Когда именно проводился опрос, в ВЦИОМ не сообщили.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что большинство россиян боятся вакцинироваться «Спутником V», многие респонденты не верят в ее эффективность, а некоторые опасаются быть «подопытными кроликами».

Федоров уточнил, что все хотят обезопаситься от заражения коронавирусом, но для этого необходима вакцинация.

Не готовы к вакцинации и российские медики. Лишь 24,5% опрошенных медработников заявили о готовности привиться. Против вакцинации высказались 52% медиков.

Как ранее писал «Ракурс», 11 августа президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства, заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. По словам Путина, одна из его дочерей уже сделала прививку, после чего у нее снизилась температура. В США раскритиковали заявление российских властей о поспешном создании вакцины от коронавируса.