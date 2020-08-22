Більшість росіян бояться робити щеплення від COVID-19 російською вакциною. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n142836-bilshist-rosiyan-boyatsya-robyty-scheplennya-vid-covid-19-rosiyskou-vakcynou.html

Ракурс

Російською вакциною від коронавірусу «Супутник V» більшість російських громадян щеплюватись не хочуть. Такі результати соцопитування, яке було проведене Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Про готовність зробити щеплення вакциною «Супутник V» повідомили 42% опитаних, 52% респондентів є противниками вакцинації, повідомляє РБК.

В опитуванні брали участь близько 1,6 тис. респондентів. Коли саме проводилося опитування, в ВЦВГД не повідомили.

Голова ВЦВГД Валерій Федоров заявив, що більшість росіян бояться вакцинуватися «Супутником V», багато респондентів не вірять в ефективність вакцині, а деякі побоюються бути «піддослідними кроликами».

Федоров зазначив, що усі хочуть убезпечитися від зараження коронавірусом, але для цього необхідна вакцинація.

Не готові до вакцинації і російські медики. Лише 24,5% опитаних медпрацівників заявили про готовність зробити щеплення. Проти вакцинації висловилися 52% медиків.

Як раніше писав «Ракурс», 11 серпня президент РФ Володимир Путін під час наради з членами російського уряду, заявив, що в Росії зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19. За словами Путіна, одна з його доньок вже зробила щеплення, після чого у неї знизилася температура. У США розкритикували заяву російської влади про поспішне створення вакцини від коронавірусу.