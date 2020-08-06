Мужчина взорвал гранатой гостей. Фото: Gagauzinfo.md

https://racurs.ua/n142151-vzorval-granatoy-gostey-mujchina-na-odeschine-postradali-tri-cheloveka.html

Ракурс

Взрыв гранаты прогремел сегодня, 6 августа, в одном из дворов села Песчаная Балтского района Одесской области. Во время пьяной ссоры мужчина бросил гранату в гостей хозяйки дома. В результате взрыва три человека получили осколочные ранения.

Инцидент произошел около 3.00 ночи во дворе 39-летней жительницы села, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что к женщине приехали трое гостей из Винницкой области. Во время распития алкогольных напитков возникла ссора и сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату.

В результате взрыва пострадали двое мужчин возрастом 41 и 27 лет, а также 30-летняя женщина. Пострадавшие были доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями.

Злоумышленник сбежал с места преступления. Правоохранители проводят мероприятия по розыску и задержанию преступника.

Как ранее писал «Ракурс», в селе Новый Быков на Черниговщине на улице вблизи частного жилого дома произошел взрыв гранаты. На месте погибли три человека, в том числе одна женщина. Пострадавший мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.