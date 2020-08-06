Чоловік підірвав гранатою гостей. Фото: Gagauzinfo.md

https://racurs.ua/ua/n142151-pidirvav-granatou-gostey-cholovik-na-odeschyni-postrajdaly-troie-osib.html

Ракурс

Вибух гранати пролунав сьогодні, 6 серпня, в одному з дворів села Піщана Балтського району Одеської області. Під час п’яної сварки чоловік кинув гранату в гостей господині будинку. У результаті вибуху троє осіб отримали осколкові поранення.

Інцидент стався близько 3.00 ночі у дворі 39-річної мешканки села, повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що до жінки приїхали троє гостей із Вінницької області. Під час розпивання алкогольних напоїв виникла сварка і співмешканець господарки кинув у бік гостей гранату.

У результаті вибуху постраждали двоє чоловіків віком 41 і 27 років, а також 30-річна жінка. Постраждалі були доставлені до лікарні з осколковими пораненнями.

Зловмисник втік із місця злочину. Правоохоронці проводять заходи щодо розшуку та затримання злочинця.

Як раніше писав «Ракурс», у селі Новий Биків на Чернігівщині на вулиці поблизу приватного житлового будинку стався вибух гранати. На місці загинули троє осіб, у тому числі одна жінка. Постраждалий чоловік отримав осколкові поранення і був доставлений до лікарні.