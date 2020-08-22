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Ракурс
Вибух гранати пролунав у Маріуполі, є жертви. Фото: euroradio.fm

Вибух гранати пролунав у Маріуполі, є жертви (ФОТО)

22 сер 2020, 19:15
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Вибух прогримів в одному із приватних житлових будинків у Кальміуському районі Маріуполя. У момент вибуху в будинку перебував чоловік 1961 року народження, який загинув у результаті численних осколкових поранень.

Про інцидент правоохоронцям повідомила мешканка будинку, яка у момент вибуху перебувала на вулиці, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Прибулі на виклик поліцейські встановили, що вибух стався у результаті детонації ручної гранати. На місці інциденту були виявлені фрагменти гранати.

Вибух гранати пролунав у Маріуполі, є жертви. Фото: НацполіціяКрім того, в будинку, де стався вибух, правоохоронці виявили близько 300 набоїв різного калібру, гільзи та порох. Поліцейські встановлюють походження боєприпасів.

Вибух гранати пролунав у Маріуполі, є жертви. Фото: НацполіціяЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (нещасний випадок) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).


Вибух гранати пролунав у Маріуполі, є жертви. Фото: Нацполіція

Як раніше писав «Ракурс», в одному із сіл Одеської області чоловік під час п’яної сварки кинув гранату в гостей господині будинку. У результаті вибуху троє осіб отримали осколкові поранення. Винуватець зник із місця злочину.

Джерело: Ракурс


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