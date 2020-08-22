Лукашенко наказав закрити у понеділок страйкуючі підприємства. Фото: Інтерфакс

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Ракурс

Протести в Білорусі тривають, робітники багатьох білоруських підприємств страйкують із вимогою провести нові президентські вибори. Сьогодні, 22 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав через два дні закрити усі страйкуючі білоруські підприємства.

Про це білоруський президент повідомив під час свого виступу на провладному мітингу в Гродно.

Я прошу губернаторів, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати — не змушуйте. Не треба. Ми все одно їх не змусимо і не вмовимо. Але якщо підприємство не працює — з понеділка замок на ворота, — заявив Лукашенко.



На думку Лукашенка, зупинка підприємств змусить страйкуючих робітників охолонути. А після цього влада вирішить, кого запросити працювати на ці підприємства.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко доручив Міноборони країни прийняти «найжорсткіші заходи» з охорони кордону. Він вважає, що його політичні опоненти намагаються дестабілізувати сили білоруських військових і спровокувати напруження на кордоні.