У Мінську знайшли повішеним зниклого активіста

Акції протесту в Білорусі, фото: «Вікіпедія»

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Протести в Білорусі, спровоковані президентськими виборами в цій країні, на жаль, супроводжуються людськими жертвами.

У лісі в Партизанському районі Мінська вчора, 22 серпня, знайшли тіло демонстранта Микити Кривцова, якого вважали зниклим безвісти, повідомляє видання «Наша ніва».

Спочатку повідомлялося, що на тілі зниклого були сліди побиття. Проте згодом видання з посиланням на дружину Кривцова повідомило, що видимих тілесних пошкоджень на його тілі немає. Тіло активіста виявили в петлі.

Зазначається, що дружина загиблого поки ще не бачила його тіло, цю інформацію вона отримала від міліції.

28-річний Кривцов зник 12 серпня. Його дружина розповіла, що телефон демонстранта востаннє було увімкнено в районі Республіканського центру неврології та нейрохірургії в Мінську.

ООН у заяві для преси 21 серпня повідомила про чотирьох на той час загиблих у Білорусі в результаті насильства з боку влади, а також про ще вісьмох осіб, доля яких невідома.

Учасники акцій протесту в Білорусі вважають, що президентські вибори, які відбулися 9 серпня, були сфальсифіковані на користь чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Лукашенко наказав закрити усі страйкуючі білоруські підприємства.