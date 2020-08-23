В Украине 23 августа отмечают День Государственного флага, скриншот видео

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День Государственного флага в Украине ежегодного отмечают 23 августа. Военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил (ООС), записали видеопоздравление для украинцев по случаю этого праздника.

Поздравление опубликовано на странице пресс-службы штаба операции Объединенных сил в социальной сети Фейсбук.

В этом видео военные, в частности, рассказали, что для них значит Государственный флаг Украины.

Мы уважаем себя и любим наше государство, символом нашего государства является Государственный флаг Украины. Это символ чести и достоинства, — отметил один из военных.

В штабе ООС в ежедневном видеоотчете о ситуации в зоне боевых действий также поздравили украинцев с этим праздником.

Для Объединенных сил сине-желтый флаг является оберегом и символом чести, достоинства, борьбы, победы и любви к нашей Родине, — отмечается в сообщении.

Дата 23 августа для празднования Дня Государственного флага избрана, поскольку именно в этот день в 1991 году в помещение Верховной Рады тогда еще УССР группой депутатов в сессионный зал был внесен сине-желтый флаг.

На следующий день была провозглашена Независимость Украины.

Официальный статус сине-желтому флагу фактически был предоставлен постановлением президиума Верховной Рады «О флаге Украины» от 18 сентября 1991 года.

Напомним, вчера, 22 августа, в Киеве состоялось поднятие самого большого флага Украины — полотнища размером 16 на 24 метра. Этот флаг развевается на флагштоке высотой почти 90 метров.