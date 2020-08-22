Поднятие самого большого флага Украины. Фото: Pokrovsk.news

https://racurs.ua/n142839-podnyatie-samogo-bolshogo-flaga-ukrainy-translyaciya.html

Ракурс

Самый большой флаг Украины подняли над киевскими холмами сегодня, 22 августа, накануне празднования Дня Государственного флага. Полотнище размером 16 на 24 метра поднято на флагшток высотой почти 90 метров. Флагшток весит 32 тонны.

Элементы подсветки будут освещать флаг в темное время суток, поэтому знаменем можно любоваться даже ночью. Высота флагштока позволяет видеть флаг практически из любой точки Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мемориал был построен на средства меценатов, поэтому на его возведение не потрачено ни одной копейки из бюджета столицы.

Как известно, ДеньГосударственного флага Украины был учрежден в 2004 году указом президента Украины № 987/2004 от 23 августа 2004 года. До этого День Государственного флага отмечался 24 июля лишь в Киеве на муниципальном уровне.

После провала путча в Москве, группа нардепов 23 августа 1991 года внесла в зал Верховной Рады сине-желтый украинский флаг. Над зданием парламента сине-желтый флаг был поднят 4 сентября 1991 года, а 18 сентября того же года Верховная Рада приняла постановление «О флаге Украины» и фактически предоставила сине-желтому биколору статус официального флага страны.