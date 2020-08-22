Підняття найбільшого прапора України. Фото: Pokrovsk.news

https://racurs.ua/ua/n142839-pidnyattya-naybilshogo-prapora-ukrayiny-translyaciya.html

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Найбільший прапор України підняли над київськими пагорбами сьогодні, 22 серпня, напередодні святкування Дня Державного прапора. Полотнище розміром 16 на 24 метри підняте на флагшток висотою майже 90 метрів. Флагшток важить 32 тонни.

Елементи підсвічування освітлюватимуть прапор у темний час доби, тому стягом можна милуватися навіть вночі. Висота флагштоку дозволяє бачити прапор практично з будь-якої точки Києва.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що меморіал було збудовано на кошти меценатів, тому на його зведення не витрачено жодної копійки з бюджету столиці.

Як відомо, День Державного прапора України був заснований у 2004 році указом президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. До цього День Державного прапора відзначався 24 липня лише у Києві на муніципальному рівні.

Після провалу путчу в Москві, група нардепів 23 серпня 1991 року внесла до зали Верховної Ради синьо-жовтий український прапор. Над будівлею парламенту синьо-жовтий прапор було піднято 4 вересня 1991 року, а 18 вересня того ж року Верховна Рада прийняла постанову «Про прапор України» та фактично надала синьо-жовтому біколору статусу офіційного прапора країни.