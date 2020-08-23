В Україні 23 серпня відзначають День Державного прапора, скріншот відео

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День Державного прапора в Україні щорічного відзначають 23 серпня. Військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС), записали відеопривітання для українців з нагоди цього свята.

Це привітання опубліковане на сторінці прес-служби штабу операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Фейсбук.

У цьому відео військові, зокрема, розповіли, що для них означає Державний прапор України.

Ми поважаємо себе та любимо нашу державу, символом нашої держави є Державний прапор України. Це символ честі і гідності, державотворення, — зазначив один із військових.

У штабі ООС у щоденному відеозвіті щодо ситуації в зоні бойових дій також привітали українців з цим святом.

Для Об'єднаних сил синьо-жовтий стяг є оберегом та символом честі, гідності, боротьби, перемоги і любові до нашої Батьківщини, — зазначається в повідомленні.

Дату 23 серпня для святкування Дня Державного прапора обрано, оскільки саме цього дня у 1991 році до приміщення Верховної Ради тоді ще УРСР групою депутатів у сесійну залу було внесено синьо-жовтий прапор.

Наступного дня було проголошено Незалежність України.

Офіційний статус синьо-жовтому прапору фактично було надано постановою президії Верховної Ради «Про прапор України» від 18 вересня 1991 року.

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, у Києві відбулося підняття найбільшого прапора України — полотнища розміром 16 на 24 метри. Цей прапор майорить на флагштоку висотою майже 90 метрів.