В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине продолжается.

За сутки обнаружены 1 тыс. 987 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таких образом, количество новых случаев несколько уменьшилось: утром 22 августа в Минздраве сообщали о новом печальном рекорде — 2 тыс. 328 выявленных за сутки случаев COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 500 больных, умерли 27 человек. По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, в настоящее время болеют более 50,4 тыс. человек.

Отмечается, что по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня, 23 августа, в Украине уже зафиксированы 104 тыс. 958 случаев COVID-19, из них 2 тыс. 271 случай привел к летальному исходу.

За все время эпидемии эту болезнь в Украине официально одолели уже более 52,2 тыс. пациентов.

Отмечается, что по состоянию на утро 23 августа в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили почти 2 тыс. сообщений о подозрении на коронавирус, а всего с начала года таких сообщений было более 163,8 тыс.

По данным сайта Worldometer, собирающего статистику по заболеваемости коронавирусом в мире, Украина 22 августа была на седьмом месте в Европе по количеству выявленных случаев COVID-19 за время эпидемии и на третьем месте среди стран Европы по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса.

Напомним, COVID-19 недавно «обезглавил» Тернопольскую облгосадминистрацию.