Грета Тунберг повторно номинирована на Нобелевскую премию мира

Грета Тунберг. Фото: rus.postimees.ee

https://racurs.ua/n133132-greta-tunberg-povtorno-nominirovana-na-nobelevskuu-premiu-mira.html

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Грета Тунберг, юная 17-летняя экоактивистка из Швеции, второй раз выдвигается в качестве претендента на получение Нобелевской премии мира. С такой инициативой выступили два члена Риксдага (однопалатного парламента Швеции) от Левой партии.

Политики свое решение аргументировали тем, что Тунберг приложила много усилий, чтобы показать политикам всю серьезность угрозы климатического кризиса, пишет AP.

Несмотря на столь юный возраст, Тунберг успела выступить с докладами об угрозе климатического кризиса на крупнейших европейских политических и экономических площадках, а также положила начало экологическому движению школьников.

Шведские парламентарии считают, что работа юной экоактивистки по сокращению выбросов в атмосферу и соблюдению Парижского соглашения напрямую связана с установлением и укреплением мира на планете, поэтому школьница должна быть номинирована на Нобелевскую премию мира.

Парламентарии уточнили, что глобальное потепление может стать причиной конфликтов и войн, а также появлению большого количества беженцев.

В прошлом году Тунберг также номинировалась на Нобелевскую премию мира, но лауреатом премии стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который смог урегулировать пограничный конфликт с Эритреей. В ходе данного конфликта погибло более 700 тыс. человек.